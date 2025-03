Iltempo.it - Il difficile rapporto con le donne del Professore

Leggi su Iltempo.it

Il video trasmesso da Quarta Repubblica lunedì sera ha mostrato in tutta evidenza che l'ex premier e fondatore del Pd Romano Prodi – oltre a deridere con vocina infantile e aria condiscendente Lavinia Orefici, inviata del programma di Nicola Porro – si è spinto a tirarle una ciocca di capelli reagendo scompostamente a una sua domanda garbata sul manifesto di Ventotene. Nel silenzio pressoché generale dei dem in merito alla condotta di Prodi nei confronti di una valente giornalista che stava semplicemente facendo il proprio mestiere, in molti si sono chiesti cosa sarebbe successo se a comportarsi allo stesso modo con una donna, magari di sinistra, fosse stato un uomo di destra. Senz'altro le stesse persone che ora tacciono avrebbero gridato al sessismo, al patriarcato o al fascismo, accusa che in certi ambienti di questi tempi come il blu sta bene su tutto, fa fine e non impegna.