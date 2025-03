Lanazione.it - Il Comune di Bibbiena è stato premiato per aver realizzato interventi virtuosi di riqualificazione energetica degli immobili pubblici

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 26 marzo 2025 – Oggi ad Arezzo presso la Borsa Merci, in Piazza Risorgimento, nel contesto del progetto RoadShow GSE- Diamo energia al cambiamento, ildiperdi. Il programma del Gestore Servizi Energetici (GSE) che ha reso possibile questo premio si chiama “VIVI, territori vivibili”. Nella lettera di invito al ritiro del premio, sono state riportate le motivazioni di tale premio riconosciuto aldiriconosciuto per “riqualificato il Municipio, il Palattenis e la piscina comunale con il contributo del conto termico per un ammontare di 350 mila euro”. L’Assessore competente e Vice sindaco Matteo Caporali spiega così il percorso virtuoso che sta seguendo da annisul fronte della transizione ecologica: “Il Gestore dei servizi energetici immette nel mercatoentirisorse importanti destinate agli efficientamenti