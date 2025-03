Secoloditalia.it - Il cinema celebra i 50 anni del “tragico” Fantozzi: l’ironia feroce e i tic linguistici diventati cult

Domani 27 marzo torna nelle sale il primo film sul ragioniere più famoso d’Italia diventato ‘’ nel 1975. Stiamo parlando di, creazione geniale di Paolo Villaggio. Al quale un’altra grande protagonista dei film come Anna Mazzamauro dedica un pensiero. “A Paolo Villaggio devo la mia riconoscibilità, gli sarò per sempre riconoscente, anche se non eravamo amici. La gente per strada mi riconosce soprattutto grazie ae questo per un attore o un’attrice è molto importante. Ancora mi chiedono di dire ‘merdaccia schifosa’ o di fare il labbruccio”. Così all’Adnkronos l’iconica interprete della signorina Silvani, in un’intervista in occasione del ritorno nelle sale del primo ‘’, a 50dall’uscita. Correva l’anno 27 marzo 1975 quando fece infatti il suo ingresso nel mondo delil ragionier Ugo, dal volto serio e dalla camminata a tratti sgraziata.