Ilfattoquotidiano.it - “Il cervello inizia ad auto-divorarsi quando si fa un’intensa attività fisica di resistenza”: l’incredibile scoperta nel nuovo studio

Ilpuò rispondere in modo sorprendente adi, come quella che fanno i maratoneti. Unospagnolo, guidato dall’Università dei Paesi Baschi (UPV/EHU) e dall’Istituto Carlo III “Ciberned”, ha scoperto cheilumano è a corto di energia potrebbere a “mangiare” il proprio tessuto adiposo per ricavarne carburante. Questi risultati, pubblicati sulla rivista Nature Metabolism, suggeriscono l’esistenza di una forma completamente nuova di neuroplasticità, che potrebbe aiutare a mantenere ilumano funzionante durante periodi prolungati di intensa.Le immagini ottenute dalla risonanza magnetica cerebrale dei 10 partecipanti allomostrano che, durante una maratona,il glucosio nelscende pericolosamente, alcuni neuroni possonore a consumare la mielina, una guaina grassa che si forma attorno alle fibre nervose nel