Ilrestodelcarlino.it - Il cartellone di prosa. Germano e Marinelli. Lo Stignani presenta una stagione da big

Elio, Luca(riuscire a portarlo sul palcoscenico a Imola è stato definito "difficile" vista la sua notorietà) e Giuliana De Sio. Questi sono solo alcuni dei grandi nomi presenti neldelladel teatro comunale Ebe, la cui2025/2026 è stata annunciata ieri. Unache si preannuncia allettante, non solo per i grandi attori presenti, ma anche per due importanti novità: nove titoli in scena, anziché otto, e l’aggiunta, o meglio, il ritorno, della replica in più del martedì sera dopo dieci anni. "Gli oltre 400 nuovi abbonamenti dellache si sta per chiudere sono stati certamente una soddisfazione per chi organizza, ma hanno al tempo stesso creato difficoltà per chi voleva assistere a un singolo spettacolo e spesso trovava il tutto esaurito – spiega l’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili, Giacomo Gambi –.