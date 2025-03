Lanazione.it - Il calcio e l’amore per gli animali. Cani in campo coi calciatori per sostenere le adozioni

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 26 marzo 2025 - Una giornata di sport dedicata alledei. L’iniziativa è stata studiata dal San Donato Tavarnelle, squadra che milita nel girone E della serie D, ed ha trovato sin da subito la piena collaborazione da parte del Parco deglidi Firenze. L’obiettivo è semplice ma importantissimo: sensibilizzare sul tema dell’adozione dei, unendo tale sentimento a una partita di. Per questo domenica 30 marzo alle ore 15 allo stadio ‘Pianigiani’ di Tavarnelle val di Pesa, in occasione della partita fra il San Donato Tavarnelle e il Follonica Gavorrano, l’ingresso indei giocatori sarà accompagnato daidel Parco deglidi Firenze. L’iniziativa che è stata promossa dalla società San Donato Tavarnelleassieme al Parco deglidel Comune di Firenze per rafforzare la necessità di aiutare sempre più strutture di aiuto per gli, amplificando tale bisogno con palcoscenici sportivi, come quello di una partita di