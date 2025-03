Secoloditalia.it - Il bluff di Ventotene. Come Napolitano, genio di doppiezza, recuperò e usò il ‘traditore’ Spinelli

A me qui interessa tentare un’altra analisi. Per molti anni il Partito comunista ingaggiò polemiche violentissime col “traditore”che negli anni Trenta aveva cacciato dalle sue file. Fu “ildella“ – Giorgio– che seppe recuperare e usare, negli anni ‘70 e ‘80, il teorico del federalismo, ormai ex commissario europeo dell’era Dc. Allo scopo di ideare e radicare una “invenzione della tradizione”, per dirla con Eric J. Hobsbawm, lo storico marxista del “secolo breve”: per impiantare una cultura europeista che il partito di Berlinguer- il “dolce Enrico” cantato da Antonello Venditti e oggi stampato sulla tessera del Pd – non solo non aveva, ma avversavanemica da combattere, per potere restare allineato a Mosca.Il falso europeismo della sinistra italiana, Cangemi docetLa realtà é che, a proposito dell’europeismo della sinistra italiana, c’è stato negli anni uno straordinario lavoro di occultamento della verità storica e politica.