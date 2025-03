Ilrestodelcarlino.it - Il Barozzi diventa un caso: "Spray, gesto pericoloso. Serve subito un’assemblea. La situazione è ingestibile"

"Quello che hanno fatto è ingiusto e irresponsabile. Utilizzare un’arma di difesa, sfruttarla per uscire prima o magari per evitare verifiche in un luogo dove vi sono oltre mille studenti è assurdo ma ancheperché ci sono compagni ‘sensibili’, con patologie. E se capitasse a loro? Stiamo cercando un modo per individuare i responsabili ma, soprattutto, dobbiamo parlarne tutti insieme. Laè ormai". Occorre parlare di quello che succede e, soprattutto, perché succede. Di questo sono convinti gli studenti deldove lunedì, e per la seconda volta in una settimana, ignoti hanno spruzzatoal peperoncino nei bagni delle ragazze. Diciannove gli studenti che hanno accusato sintomi da intossicazione, due dei quali sono finiti all’ospedale. A sottolineare la necessità di un confronto in primis con la scuola è il rappresentante di istituto Samuel Adumaco: "Stiamo cercando un modo di parlarne, tutta la scuola insieme e stiamo organizzando una assemblea.