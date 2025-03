Ilrestodelcarlino.it - Il 2 aprile la posa della prima pietra del nuovo centro sportivo canarino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 22025 sarà una giornata storica per il Modena F.C.. Alle ore 11 si terrà la cerimonia didelsocietà gialloblù, situato a Bagazzano di Nonantola. In questa occasione verrà anche annunciato il nome ufficiale del complesso, un’infrastruttura all’avanguardia destinata a diventare un punto di riferimento per il club e il territorio. Un progetto ambizioso per il futuro del Modena FC. Il, noto finora con il nome provvisorio e scontato di “Modenello”, si estenderà su un’area di oltre 74 ettari e sarà dotato di quattro campi da calcio. Tra questi, spicca una “mini arena” con 250 posti a sedere, destinata alle partiteformazionevera e ad altri eventi sportivi. L’edificio principale del complesso ospiterà numerosi servizi e strutture di ultima generazione.