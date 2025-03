Ilfattoquotidiano.it - Iga Swiatek molestata da uno stalker durante l’allenamento a Miami: aveva annunciato tutto su X

“Domani sarò a. Chiederò a Iga del suo rapporto con la madre. Avete domande per Daria (Abramowicz, la psicologa, ndr)? Gliele riferirò“. Questo era l’inquietante post, diretto alla tennista Iga, pubblicato su X dall’account DzonnyBravo che è stato poco dopo disattivato. L’utente postava decine di messaggi al giorno contro la polacca e ledato appuntamento proprio in Florida dove si stanno svolgendo iOpen. Fa parte di quella schiera di hater che da tempo agiscono sui social controe contro Jannik Sinner, per il loro coinvolgimento in due diversi casi di positività, poi entrambi risolti con l’assoluzione dall’accusa di doping.La scorsa domenicaè stataproprio da questa persona.un allenamento, le ha gridato frasi come: “Ehi Iga, chiama tua madre“, oppure “quando farai pace con tua madre?”.