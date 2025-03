Lanazione.it - “I valori che guidano il nostro impegno”: arriva la Carta dei Valori del Csi Arezzo

Leggi su Lanazione.it

, 26 marzo 2025 – “Icheil”:ladeidel Csi. Il Centro Sportivo Italiano – Comitato diè lieti di annunciare l’arrivo delladei, che rappresenterà una guida fondamentale per il comportamento etico all’interno del CSI. Essa definisce i principi e le aspettative condivise, garantendo che le attività sportive si svolgano in un contesto di rispetto, lealtà e integrità. Inoltre, contribuisce a consolidare l’identità dell’organizzazione e a promuovere una cultura basata suidella comunità e della crescita personale. A portare avanti l’iniziativa, il dirigente di Comitato Valerio Giunti, Ambasciatore per l’Etica dello Sport: “Questadeiè nata grazie al coinvolgimento del Direttivo del Comitato didel Centro Sportivo Italiano.