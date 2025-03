Ilrestodelcarlino.it - I tre ex assessori tirano fuori la lettera inviata dai capigruppo al sindaco

Tolentino, 25 marzo 2025 – I tre cacciati, gli exdi Tolentino Flavia Giombetti, Elena Lucaroni e Fabiano Gobbi, hanno deciso di svelare il contenuto delladell’11 ottobre 2024 -protocollata però il 6 febbraio ‘25-daidi maggioranza alMauro Sclavi. Unadi cui si è tanto parlato, ora resa nota. “Ciao Mauro, ci rallegriamo per lo straordinario risultato che hai ottenuto alle elezioni provinciali, frutto di grande compattezza e comunione di intenti tra te e noi consiglieri – è scritto -, È indubbio che il vero punto di forza della nostra esperienza sia stato finora, salvo qualche “sfogo”, la maturità, la pazienza e il rispetto del voto popolare da parte di noi consiglieri. Oggi tuttavia ci troviamo a scrivere questa riflessione, che ti affidiamo, in quanto stanchi e demotivati da atteggiamenti offensivi e lesivi del nostro impegno da parte di alcuniche in modalità diverse, chi palesemente chi alle spalle, continua ad ostacolare le nostre iniziative, a denigrare i nostri pensieri e a ridurci a meri esecutori dei loro desiderata, accusandoci anche di non essere in grado di difendere la maggioranza, quando i primi silenti sono proprio loro, anche in occasione di argomenti che li riguardano da vicino.