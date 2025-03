Ilnapolista.it - I tifosi del Chelsea denunciano il presidente Boehly: “la sua azienda fa bagarinaggio, la Premier intervenga”

Leggi su Ilnapolista.it

delil: “la suafa, la”I media inglesi danno notizia della denuncia deidelnei confronti deldel club Todd.La notizia è che ilSupporters’ Trust (Cst) ha scritto a Richard Masters, l’amministratore delegato dellaLeague, per denunciare gli interessi di Todd in Vivid Seats sito di secondary ticketing.Scrive The Athletic:, azionista di minoranza edel, è direttore di Vivid Seats sito Web che consente la rivendita di biglietti per le partite dellaLeague – incluse le partite del– per migliaia di sterline al di sopra del valore nominale. La società di ticketing americana è definita sul sito ufficiale dellaLeague come “sito web di biglietti non autorizzato”.