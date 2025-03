Lanazione.it - I “Silent Book” protagonisti alla rassegna “Le Piazze del Sapere di San Giovanni”

Arezzo, 26 marzo 2025 – SanValdarno continua a essere teatro di iniziative culturali con ladel", un progetto dedicatopromozione della lettura organizzato dal Comune in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop locale. Per il mese di marzo, il programma si arricchisce di nuovi incontri che offrono spunti di riflessione e approfondimento sul mondo dei libri e della narrazione. Il primo appuntamento della settimana è fissato per domani alle ore 17, presso Palomar, con la presentazione del libro ". Storie illustrate senza parole" (goWare edizioni) di Francesca Failli. L'autrice, esperta di linguaggi dell’arte e di educazione non formale, guiderà il pubblicoscoperta del, un genere che si basa esclusivamente sulle immagini per raccontare storie, superando le barriere linguistiche e favorendo l’inclusione.