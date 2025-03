It.insideover.com - I segreti del videogiornalismo nella Masterclass di Marcello Brecciaroli

Leggi su It.insideover.com

è inviato per la trasmissione di Rai3 e sarà il docente delladi specializzazione in video reportage e documentario giornalistico della nostra Newsroom Academy. In che misura questapuò a tuo avviso contribuire a formare giovani professionisti del settore?“Il video giornalismo è una branca molto particolare del giornalismo. Realizzare un reportage sulla carta stampata è sicuramente un mestiere difficile ma non richiede competenze tecniche sofisticate: tutti sappiamo scrivere, la selezione tra il bravo reporter e quello meno bravo avviene su altri aspetti come lo stile e la qualità della scrittura, sulla competenza giornalistica e sull’esperienza. Queste sono cose che è difficile insegnare ma anche imparare in un breve lasso di tempo, ci vogliono anni e ovviamente anche un po’ di talento.