Quotidiano.net - I Sansoni al cinema: "I giovani devono gridare: ci siamo anche noi"

“Frescamaro“, tuonante e leggero: questi sono i tre aggettivi che Fabrizio e Federico Sansone (32 e 30 anni), in arte I, utilizzano per descrivere il loro nuovo film, dal titolo E poi si vede, scritto con Fabrizio Testini e diretto da Giovanni Calvaruso, da domani nelle sale con Warner Bros. La commedia racconta la storia di tre ragazzi che hanno l’obiettivo di vincere un concorso per un posto da impiegato nell’ufficio legale del Comune di Malvasia: Federico, laureato in giurisprudenza, solo per compiacere il padre consigliere spera in una sua raccomandazione; Fabrizio, avvocato sulla carta, tenta di superare l’ennesima prova per un posto pubblico; e Luca, che dalla nascita ha sempre la strada spianata. "“Frescamaro“ – affermano – è un aggettivo che ciinventati ad hoc per il film.