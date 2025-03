Ilgiorno.it - I remigrazionisti in un video social: "Unitevi a noi"

In rappresentanza degli estremisti di destra italiani c’è Andrea Ballarati, presidente dell’associazione comasca Azione Cultura Tradizione. Già militante di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Ballarati appare neldiffuso ieri, tramite, dall’austriaco Martin Sellner e dagli altri organizzatori del Remigration Summit, in predicato di tenersi a Milano il 17 maggio. Come gli altri Ballarati invita ad unirsi al ritrovo e alla causa della remigrazione. Unche non è sfuggito all’Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, che ha diramato una nota: "A prendere la parola, oltre ad un rappresentante del Movimento Identitario danese (Sebastian Nielsen) e di Reconquista portoghese (Alfonso Gonsalves), sono stati l’ex deputato Dries Van Langenhove, proveniente dalla formazione razzista del Vlaams Belang, e lo svizzero Manuel Corchia di Junge Tat (Giovane Azione).