Ilrestodelcarlino.it - I reali: rinviata visita al Papa. Confermata la tappa ravennate

Il re d’Inghilterra, Carlo III, e la regina Camilla non incontreranno ilnella loroin Italia prevista in origine dall’8 al 10 aprile. L’incontro deicon il Santo Padre è stato rinviato, ma non il viaggio di Stato nel nostro Paese. Ne ha dato notizia Buckingham Palace in un comunicato riportato dalla Bbc. L’incontro è stato posticipato "di comune accordo", si spiega. Ladi Stato in Italia, il 9 e 10 aprile, si terrà con alcune modifiche al programma. "Il parere medico – si legge nella nota – ha ora suggerito cheFrancesco trarrebbe beneficio da un lungo periodo di riposo e recupero. Le loro Maestà inviano ali loro migliori auguri per la sua convalescenza e non vedono l’ora di farglialla Santa Sede, una volta che si sarà ripreso". Se non ci saranno modifiche nella, il 10 aprile la coppia reale arriverà insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.