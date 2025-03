Oasport.it - I precedenti tra Paolini e Sabalenka: bielorussa in striscia positiva, ma c’è sempre stata battaglia

Jasmineha raggiunto le semifinali al WTA 1000 di Miami 2025, ottenendo il miglior risultato di una stagione sin qui al di sotto delle aspettative e guadagnandosi la possibilità di sfidare la numero uno al mondo Aryna. Si preannuncia una partita durissima per la tennista azzurra, che può comunque già ritenersi soddisfatta per il suo torneo e soprattutto per il livello di gioco espresso sul cemento della Florida.Notevoli in particolare le ultime due vittorie sulla giapponese (ex numero 1 del ranking e quattro volte vincitrice Slam) Naomi Osaka e su Magda Linette, che nel turno precedente aveva eliminato la padrona di casa statunitense n.3 del seeding Coco Gauff.ha battuto in rimonta 6-4 al terzo un’ottima versione della nipponica, per poi travolgere la polacca con un sonoro 6-3 6-2.