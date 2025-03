Panorama.it - I lavoratori italiani sono i più stressati di Europa

? Tiè». L’iconica scena dei film “I Vitelloni” è rimasta impressa nella memoria collettiva. Uno spavaldo Alberto Sordi spernacchia dei contadini dediti alla fatica.e lavoro, un binomio particolare. All’estero ci scherzano su; siamo visti come i cultori della dolce vita, una declinazione nostrana del culto dell’ozio. Si scappa dagli uffici, si ricerca il sole. Ma forsesolo stereotipi. Nel Belpaese svolgere una professione non solo nobilita gli uomini; adesso li rendi i piùd’. Nessuna invenzione, nessun film targato Fellini. I nuovi dati arrivano da una ricerca condotta dall’azienda SD Worx su oltre 5mila responsabili risorse umane e 16mila dipendenti. Lo studio ha preso in analisi ben 16 Paesi del Vecchio continente ed è stato oggetto di discussione all’evento di Well@Work 2025.