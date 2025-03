Milanotoday.it - I giardini di via dei Transiti intitolati alla partigiana Maria Montuoro (video)

Leggi su Milanotoday.it

di via dei, in zona Pasteur a Milano, dedicatimemoria della, nome di battaglia "Mara". L'one è stata conferita mercoledì 26 marzo nell'ambito delle celebrazioni istituite dal Comune per gli 80 anni della liberazione di Milano.