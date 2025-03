Glieroidelcalcio.com - I “Gagliardetti d’Italia”: il Sassuolo

di un club emiliano: ilIlnasce nel 1920 assumendo il giallo ed il rosso, tratti dall’araldica comunale, come colori sociali. L’evoluzione di tali colori è fedelmente rispecchiata neidella squadra e il rinnovamento ha inizio dalla stagione 1971 1972 quando la società, allora in serie D, assume la denominazione di F.C.Sportiva nonché i colori nero e verde abbandonando il giallo e rosso cittadini. Pochi anni dopo, nell’estate del 1973, dall’accorpamento tra due squadre sassolesi (il S. Giorgio, noto con il nome del l’azienda sponsor Giofil, e laSportiva), nasce un sodalizio denominato Sassolese che utilizzain rosso e blu.Esattamente un anno dopo la squadra si rinomina in U. S.Calcio confermando i colori rosso e blu e scegliendo come stemma il simbolo di, ovvero i tre colli con i narcisi.