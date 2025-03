Linkiesta.it - I freelance locali rappresentano l’ossatura dell’informazione libera in Turchia

Leggi su Linkiesta.it

Mercoledì 19 marzo le autorità turche hanno arrestato il popolare sindaco di Istanbul Ekrem ?mamo?lu, del partito di sinistra nazionalista Chp. Le tempistiche e le modalità dell’azione fanno supporre che l’arresto di ?mamo?lu sia stato politicamente motivato, anche perché arrivato dopo una serie di altre accuse e condanne, alcune per reati abbastanza risibili. In, l’Akp, il partito del presidente Recep Tayyip Erdo?an al potere dal 2002 controlla il potere giudiziario e lo utilizza strumentalmente per colpire avversari politici. L’arresto di ?mamo?lu è avvenuto pochi giorni prima delle primarie del Chp, che ci si aspettava lo incoronassero come sfidante di Erdo?an alle elezioni presidenziali previste per il 2028, come poi accaduto. ?mamo?lu è ritenuto un leader carismatico e capace di parlare a diversi elettorati, da quello progressista a quello islamico moderato, passando per il mondo del business e gli appassionati di calcio, segmento importante della vita pubblica turca.