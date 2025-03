Ilgiorno.it - I crimini contro la “suinità“

Negri Il porcile, quel porcile, non era un porcile. O almeno, non corrispondeva al termine spregiativo. Perché era il rifugio, oseremmo dire familiare e accogliente, di una ridotta rappresentanza suina. Rifugio temporaneo, si capisce, e lo intuivano anche i suoi inquilini. A vederli lì addossati in un loro roseo, terroso far niente parevano a schiena altrettanti marinai di Ulisse persi nella malìa di Circe, ma con una inquietudine rancorosa sul loro avvenire. La casa dei maiali - come la chiamava il vecchio compagno di naja, che aveva un mezzo podere a Ostra Vetere, bruno colle tra gallo e picchio - era un punto vivo di inedita consapevolezza. Nel chiuso dello steccato, su ogni maiale, pendeva un destino insaccato. Che solo a pensarci, non solo da porcelli ma soprattutto da umani, suscitava un senso di colpa non letterario nei confronti di una specie animale così totemica almeno per noi indoeuropei e così prossima alla parentela.