Ultimouomo.com - I Cleveland Cavaliers possono vincere l'anello?

Leggi su Ultimouomo.com

Sembra trascorsa una vita da quando LeBron James ha urlato con voce rotta «, this is for you!» dopo l'incredibile vittoria del titolo nel 2016. Era il primo e unicodeidal loro ingresso in NBA nel 1970. Da quel giorno numerose stagioni sono passate nell’anonimato post-LeBron, ma questa sembra differente. Koby Altman, eletto President of Basketball Operations nel 2022 ma General Manager dal 2017, ha sfruttato ciascuna delle 159 sconfitte (su 219 partite) accumulate fra 2018 e 2022, senza lasciare nulla al caso. Non solo costruendo un solido, giovane nucleo di gioielli pescati al Draft e cresciuti in casa (Darius Garland, Isaac Okoro ed Evan Mobley) ma anche muovendosi aggressivamente sul mercato al momento giusto. E così sono arrivati il lungo Jarrett Allen e soprattutto Donovan Mitchell, una mossa a sorpresa, visto che un grande mercato come New York, di cui il giocatore è nativo, sembrava averlo in pugno.