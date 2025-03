Amica.it - I cinque stati del blush (non solo solido, liquido e in polvere)

Leggi su Amica.it

Dioggi ce n’è davvero per tutti i gusti. E i tipi di pelle. Non èuna questione di nuance – in questo caso, la scelta dipende sempre dal sottotono, a meno che non si voglia giocare con i contrasti -. Anche la texture e la consistenza del fard fanno la differenza. Soprattutto quando si mira a ottenere un risultato professionale. Come scegliere, dunque, la forma dipiù adatta alle proprie esigenze? Soprattutto considerando che quando si tratta di make up, gli “della materia” non sempre corrispondono ai tre (e gassoso) che ci insegnano a scuola. Tutto dipende dal tipo di pelle. E dalla gestualità ricercata.Ilin stick modulabileIlin stick, per esempio, ha una consistenza cremosa perfetta per le pelli più secche e disidratata.