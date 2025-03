Ilgiorno.it - I capelli di Carlo Acutis venduti all’asta per 2.110 euro, indaga la procura

Milano, 26 marzo 2026 – Speculazione – a voler essere benevoli – su uno degli eventi più attesi del Giubileo. Sul web sarebbero state messe in vendita alcune reliquie attribuite al beato, il giovane milanese morto nel 2006 per una leucemia fulminante, che verrà proclamato santo domenica 27 aprile durante una messa solenne in San Pietro. Gli accertamenti La denuncia nei confronti di ignoti è stata sporta dal vescovo della diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino, dopo aver ricevuto notizia del fatto che le reliquie – alcuni, pare – erano state messeonline. Sarebbero statia un ignoto compratore, al prezzo di 2.110. Il corpo di, già beato come patrono di internet, per la sua giovane età e per la sua passione nei confronti delle nuove tecnologie, che utilizzava per “evangelizzare” i coetanei, si trova infatti nel santuario della Spogliazione.