Juventusnews24.com - Huijsen Juve: bocciato da Thiago Motta e Giuntoli, adesso c’è il Real Madrid. Retroscena sulla cessione del difensore olandese

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24dadelclasse 2005, finito nel mirino delDean, nel giro di pochi mesi, è passato da “esubero” dellaa gioiello ambito anche dal. Nella scorsa estate ilè statosul campo dae ceduto da Cristiano.Oggi, dopo l’esplosione in Premier ed il debutto con la Nazionale spagnola, il classe 2005 sarebbe vicino al. Come riportato da AS, i Blancos farebbero sul serio per l’arrivo deldel Bournemouth.Leggi suntusnews24.com