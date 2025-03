Movieplayer.it - Hugh Jackman baffuto e irriconoscibile in un video dal set di The Death of Robin Hood

Leggi su Movieplayer.it

Il divo australiano sfoggerà un bel paio di baffoni nel panni dell'eroe popolare inglese nella versione rivista e corretta targata A24? La lavorazione Theof, nuovo focus sul popolare eroe inglese targato A24, è in pieno svolgimento in Irlanda del Nord e dal set arriva un primo sguardo al look diinterpreta l'eroe titolare nella nuova versione, scritta e diretta dal regista di Pig Michael Sarnoski. L'attore ha condiviso sul suo account Instagram unin cui si trova al trucco offrendo un primo sguardo ai baffoni che, a quanto pare, sfoggerà nel film. Il processo di trasformazione fisica anticipato a inizio clip lo mostra con dei baffi grigi lunghi quasi fino .