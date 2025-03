Lanazione.it - Hotel dentro le terme, il sì degli albergatori: “Il turismo è cambiato”

Montecatini, 26 marzo 2025 – Glisono disponibili a un confronto con l’amministrazione comunale sul possibile inserimento della previsione di edificare strutture ricettive in alcuniedifici termali in vendita nel nuovo Piano operativo. Leopldine, Salute e, forse, Excelsior, anche se già inserito nel piano di acquisto della Regione, sono gli immobili ipotizzati per questa soluzione. L’atteggiamento nei confronti del sindaco Claudio Del Rosso, su questo tema, non contiene pregiudizi di sorta. Le associazioni cittadine auspicano solo che, lungo il percorso, possa esserci un momento di riflessione comune con l’amministrazione. Carlo Bartolini, presidente di Federalberghi-Apam, fa il punto sulla vicenda. “La linea di indirizzo politico espressa dal Comune – sottolinea – che si concretizzerà nella delibera in approvazione nel prossimo consiglio, dove sarà anche dibattuta, è il primo passo di un percorso.