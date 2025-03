Gqitalia.it - Homme Plissé Issey Miyake sarà l'ospite d'onore della prossima edizione di Pitti Uomo

Mancano ancora un paio di mesi alladi, ma la lista dei designer ospiti inizia già a prendere forma.infatti protagonista di un evento speciale che andrà in scena il 18 giugno in una location ancora top-secret, un modo per celebrare uno dei marchi più importantimoda giapponese e non solo.AUTUMN/ WINTER 94-95 READY-TO-WEAR:Un esempio diThierry Orban/Getty Images«La presenza dial prossimodi giugno ci riempie di orgoglio ed eccitazione. Abbiamo a lungo sperato di associare il nome del grande marchio giapponese al nostro evento e oggi siamo finalmente in grado di condividere un annuncio tanto atteso», ha dichiarato Raffaello Napoleone, CEO diImmagine. «Questo è il nostro modo di riconoscere e celebrare la qualità, la creatività e l'originalità del marchio, il suo successo su scala globale e, al tempo stesso, di evidenziare l'attuale direzione creativa che ha saputo reinterpretare con successo la magia tranquilla ed elegante del suo fondatore: uno degli artisti che hanno segnato la storiamoda nel ventesimo secolo».