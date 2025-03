Sport.quotidiano.net - Hockey serie A2. Camaiore, la cura Guidi funziona. Superato per 5-3 il Sarzana

Leggi su Sport.quotidiano.net

C’era attesa e curiosità per vedere la reazione della Rotellistica, alla prima uscita senza Alberto Orlandi in panchina. Turno di riposto per la Pumas Ancora Viareggio, mentre perde con onore l’Spv Viareggio. Rotellistica -5-3. Inizio super della squadrase che, con Eliaalla guida tecnica, parte a spron battuto. Maremmani, Mattugini e Pardini per il 3-0 in appena 15’. La rete ligure firmata da Andreani, a superare Bandieri preferito a Taiti, arriva a 5’ dalla sirena. Nella ripresa Mattugini allunga al 15’, poi i ritmi calano e, con una doppietta di Pistelli, ilsi rifà sotto. Chiude i giochi, a 43 secondi dalla fine, Pardini su tiro diretto costato il cartellino blu a Perroni. "Ho utilizzato la settimana – dice– per confrontarmi con i ragazzi, cercando di capire con loro quelle che potevano essere le situazioni da migliorare.