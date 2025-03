Lanazione.it - Hockey Prato di rimonta. Secondo tempo in affanno

L’conquista un pareggio insulla pista del Follonica, fanalino di coda del girone B del campionato di serie A2. La squadra pratese ha giocato un buon primoandando in vantaggio con Baldesi dopo tre minuti e non concretizzando alcune buone opportunità per il raddoppio. Nel finale dii padroni di casa hanno trovato il pareggio in un’azione con una deviazione sfortunata. Nella ripresa è cambiata l’inerzia della partita con i padroni di casa che hanno alzato il ritmo trovando due gol nell’arco di pochi minuti che hanno portato il Follonica sul 3-1. Baldesi su tiro diretto ha accorciato le distanze ma dopo meno di un minuto i padroni di casa si sono riportati sul doppio vantaggio con unche è apparso stanco e lento nella manovra. Nel convulso finale costellato di espulsioni la squadra di Bianchi è stata brava a non perdere la testa e raddrizzare la partita con la doppietta di Capuano Alberto in inferiorità numerica.