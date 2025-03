Juventusnews24.com - Higuain, suo padre svela il sogno nel cassetto! Il Pipita, però, ha altre idee: arriva l’annuncio sul futuro dell’ex Juve!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, suoJorge ha espresso il desiderio del: l’exvorrebbe tornare al River Plate, ma non in quella veste! I suoi pianiLa carriera da allenatore di Gonzalopuò ripartire dal River Plate, ma solo come “costruttore” di ragazzi giovani. A dirlo è suoJorge, che ha rivelato il desiderioattaccante dellain un’intervista rilasciata a La Pagina Millonaria.PAROLE – «Gli ho detto: ‘Penso che un ritorno al River sarebbe monumentale. Le persone del River ti amano così tanto; conoscono tutto il tuo percorso dalla scuola, al calcio giovanile, alla fase amatoriale, alla fase professionistica. Mi sarebbe piaciuto. Perché lo stadio sarebbe stato pieno, perché i tifosi del River lo adorano. Mi piacerebbe che venisse e dicesse: ‘Papà, sono entrato nel River Plate come allenatore’.