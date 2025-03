Sport.periodicodaily.com - Hellas Verona vs Parma: le probabili formazioni

Scontro diretto per la salvezza tra due squadre separate da quattro punti.vs, match valido per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025, si giocherà lunedì 31 marzo 2025 alle ore 18.30 presso lo stadio Bentegodi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scaligeri cercano continuità per evitare la retrocessione. Nell’ultima giornata è arrivata la vittoria esterna sul campo dell’Udinese, ma nelle precedenti quattro sono arrivate tre sconfitte ed un solo successo. Con ruolino del genere sarà difficile raggiungere la salvezza.L’arrivo di Chivu in panchina ha per il momento prodotto soltanto una vittoria, una sconfitta e due pareggi. La classifica recita quart’ultimo posto con 25 punti e un margine di tre lunghezze sulla retrocessione diretta.