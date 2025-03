Quotidiano.net - Harry si dimette da patrono di Sentebale: scontro legale nella charity

Una decisione "devastante", ma inevitabile. Così alcune persone vicine al principe ribelle, secondogenito di re Carlo III, hanno spiegato oggi il clamoroso annuncio delle dimissioni del duca di Sussex dal ruolo didi: unacon sede nel Regno Unito che lo stessoco-fondò nel 2006 in memoria dell'impegno umanitario di sua madre, la defunta principessa Diana, per contribuire alla lotta contro l'aids in Africa meridionale.si è dimesso assieme al co-dell'organizzazione, il principe ereditario del Lesotho, Seeiso, sullo sfondo di una buferainnescatasi fra la presidente di, Sophie Chandauka, e il consiglio di amministrazione:ormai "irreparabile", secondo il giudizio dei due principi, che avevano alla fine preso le parti del cda chiedendo invano alla presidente di fare un passo indietro.