Ilfattoquotidiano.it - ‘Hanno rapito mio fratello per punire me’: la denuncia dell’attivista che svelò la presenza di al-Kikli in Italia

Il 21 marzo avevato laindel presunto torturatore libico Abdel Ghani al-, dopo il caso del rimpatrio di Njeem Osama Al Masry. Mercoledì, appena cinque giorni dopo, Husam El Gomati, attivista libico da tempo rifugiato in Svezia e intervistato nei giorni scorsi anche dal Fatto Quotidiano, hato che suoMohamed, ancora in Libia, “è statoda uomini non identificati che hanno fatto irruzione nella sua casa di Tajoura lunedì e lo hanno portato via. Non posso non pensare che sia una ritorsione per la mia attività politica”.A riportare la notizia è Repubblica che ha parlato con l’uomo, da tempo sotto la lente dei servizi segreti e tra gli spiati con Paragon per le sue denunce su corruzione e malaffare nel Paese d’origine, facendosi raccontare l’accaduto.