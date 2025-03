Ilfattoquotidiano.it - “Hanno ferito la mamma, mettendola in prigione”: Amanda Knox si sfoga con la figlia di 3 anni

è stata intervistata dal magazine People per presentare il libro “Free: My Search For Meaning” che riassume tutta la sua vicenda giudiziaria con la condannata per l’omicidio della sua compagna di stanza Meredith Kercher nel 2007. Per poi essere liberata nel 2011 e completamente scagionata nel 2015. Stessa sorte è toccata all’ex fidanzato Raffaele Sollecito.La donna ha confessato di aver parlato con ladi 3della sua esperienza inquando studiava all’estero in Italia.“Ha già 3e fa domande – ha detto laa Good Morning America -. Vuole sapere la storia di quando laè andata in Italia. Credo nell’essere trasparente, credo nell’essere onesta”. Laè sposata con Christopher Robinson dal 2020. Insiemedue figli, una femmina e un maschio.