Gamberorosso.it - Hai già fatto la lista della spesa per la prossima catastrofe? Ecco cosa prevede il piano europeo per le emergenze

Leggi su Gamberorosso.it

Tre giorni. Settantadue ore. Tanto dovrebbe bastare, secondo la Commissione Europea, per affrontare l'iniziocrisi globale: guerra, pandemia, blackout informatico, disastro ambientale. Il consiglio (non obbligo, ma nemmeno solo un suggerimento) è semplice quanto inquietante: ogni cittadino dell’Unione dovrebbe avere in casa scorte sufficienti di cibo, acqua, medicinali, batterie e altri beni essenziali. Perché no, in caso di emergenza, non potremo contare né sul supermercato sotto casa né sull’ordine via app.È la nuova Strategia per la Preparazione dell’Unione, presentata il 26 marzo dalle commissarie Hadja Lahbib e Roxana Mînzatu, che raccoglie 30 azioni concrete per rafforzare la resilienza dei cittadini europei. Tra queste: una giornata europeapreparazione, linee guida per le scuole, una piattaforma digitale sui rifugi e corsi ad hoc per affrontareintersettoriali.