Ha lanciato un fumogeno durante la partita del Catania: Daspo e denuncia per un ultras 18enne

La Polizia di Stato ha individuato eto uncatanese appartenente ai gruppidella “curva sud” per il lancio di unsulla pista di atletica dello stadio “Angelo Massimino” in occasione della gara di calcio del campionato di serie C-Foggia, disputata lo scorso 2 marzo.In particolare,lo svolgimento della, nel settore della “curva sud”, in concomitanza con l’esposizione di uno striscione di protesta contro la società delFC, sono stati lanciati tre fumogeni sulla pista di atletica dell’impianto, provocando un concreto pericolo per gli spettatori che si trovavano sugli spalti e per gli operatori di sicurezza dislocati all’interno del recinto di gioco.Nei giorni successivi all’incontro, i poliziotti della Digos della Questura di, sono riusciti ad individuare e identificare l’autore di uno dei lanci dei fumogeni nonostante il tentativo del ragazzo di travisarsi e di nascondersi dietro lo striscione.