Lanazione.it - Ha aperto “Tu e il vino“, l’enoteca fai da te

Leggi su Lanazione.it

Che sia un invito all’ultimo minuto o la voglia di una buona bottiglia per festeggiare un’occasione, qualeportare in tavola? E, soprattutto, dove comprarlo? E’ stata una sfida per Massimo Borghi (nella foto) l’apertura di "Tu e il- enoteca fai da te", un distributore automatico insolito perché esclusivamente dedicato al. Dopo gli snack, il tabacco e i caffè, ecco la macchina che eroga bianchi, rossi e rosati. Il negozio hai battenti a gennaio in Corso Garibaldi a Montelupo Fiorentino. "L’idea nasce con lo scopo di far da vetrina al lavoro delle tante aziende impegnate nella produzione di etichette di qualità - spiega Borghi, che a 35 anni ha già maturato esperienza nella ristorazione e nella distribuzione di vini ed è attualmente impegnato come caposervizio in un hotel del centro di Firenze - C’è stata subito curiosità; il cliente entra e, come in qualsiasi altro distributore, sceglie il prodotto da acquistare.