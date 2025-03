Velvetgossip.it - Gwyneth Paltrow e Meghan Markle chiariscono i rumors sulla loro rivalità

Si parla spesso ditra celebrità, specialmente quando si tratta di figure pubbliche come. Ognimossa è soggetta a scrutinio e, di conseguenza, le speculazioni su presunti conflitti non tardano a emergere. Recentemente, un video di, in cui appare mentre prepara una colazione in pigiama, ha innescato voci di competizione con la duchessa di Sussex. Tuttavia, l’attrice ha prontamente smentito tali insinuazioni, pubblicando un video in compagnia di.La risposta dialle voci diha sempre promosso un messaggio di solidarietà tra donne. In risposta alle speculazioni su una presunta faida con, emerse in seguito all’uscita della serie Netflix “With Love,“, l’attrice ha scelto un approccio diretto e trasparente.