Guida tv per mercoledì 26 marzo 2025 | programmi da non perdere stasera

26si presenta ricco di appuntamenti televisivi, con una programmazione che spazia da film a serie TV, offrendo un’ampia scelta per gli spettatori. Le principali emittenti italiane, tra cui Rai e Mediaset, hanno allestito un palinsesto variegato, pensato per accontentare ogni tipo di pubblico. Tra idi punta della serata, spiccano titoli come Lo Show dei Record su Canale 5 e Io Capitano su Rai 1, insieme a Chi l’ha visto? su Rai 3 e Mare Fuori 5 su Rai 2, il cui finale sarà disponibile su RaiPlay. Non mancheranno neppure le produzioni di Disney+, come Daredevil: Rinascita e Mufasa.Programmazione serale dei principali canaliSu Rai 1, la serata inizia alle 18:45 con il quiz L’eredità, seguito dal notiziario Tg1 alle 20:00. A seguire, alle 20:30, andrà in onda 5 Minuti e, poco dopo, Affari tuoi.