Guerra in Ucraina, morta una giornalista russa. Nella notte Mosca ha lanciato 117 droni

LaAnna Prokofieva, corrispondente didella televisione Channel One, èa causa dell’esplosione di una minaregione di Belgorod, al confine con l’. Lo ha riferito l’emittente Channel One. “La corrispondente didi Channel One Anna Prokofieva èmentre svolgeva il suo dovere professionale. E’ successoregione di Belgorod, al confine con l’”, ha affermato il canale televisivo.Anna Prokofieva lavorava per Channel 1Il cameraman Dmitry Volkov, che era con Anna Prokofieva a Belgorod, è rimasto ferito a causa dell’esplosione della mina. Lo ha detto un portavoce di Channel One. Prokofieva aveva 35 anni. La Ria Novosti ricorda che si era laureata in giornalismo presso l’Università Rudn ae parlava fluentemente spagnolo. Aveva lavoratoredazione in lingua spagnola dell’agenzia di stampa Rossiya Segodnya.