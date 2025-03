Lettera43.it - Guerra in Ucraina, Macron: «Pronti due miliardi di euro di aiuti militari a Kyiv»

Il presidente francese Emmanuelin una conferenza stampa all’Eliseo, in occasione della cena con Volodymyr Zelensky, ha dichiarato: «La Russia intensifica quotidianamente i bombardamenti sull’, dimostrando la volontà di proseguire il conflitto, deve accettare un cessate il fuoco di 30 giorni senza condizioni preliminari», sottolineando che «è decisamente troppo presto» per discutere della revoca delle sanzioni a Mosca. Il presidente francese ha ribadito la ferma opposizione dell’Unionepea alla possibilità di rimuovere le restrizioni agricole nei confronti della Russia, nonostante segnali di apertura da parte di Washington.Zelensky: «Grazie all’amico, non è il momento di abbandonare la pressione sulla Russia»Sul fronte degliha annunciato un nuovo pacchetto di sostegno militare perdel valore di duedi, includendo «missili Mistral, carri AMX e munizioni».