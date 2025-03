Ilmessaggero.it - Guerra, il kit di sopravvivenza europeo: coltellino svizzero, torcia e cibo in scatola per le prime 72 ore

Leggi su Ilmessaggero.it

E se scoppiasse la? Un disastro è alle porte, cosa mi porto nella borsa per sopravvivere nelle72 ore? In un video, tra il serio e l'ironico, la commissaria Ue per la Gestione.