Guerra dei dazi l’annuncio di Trump sulle auto | 25% sulle quelle importate Inizia la liberazione dell’America

“È l’inizio della”. Come previsto Donaldprosegue la suadeie annuncia un pesantissimo 25%. Per comprendere le conseguenze delle sue dichiarazioni basti pensare che il solo annuncio del ha influito negativamente su Wall Street che mercoledì è andata in rosso. Il Dow Jones ha perso lo 0,32% a 42.451,49 punti, il Nasdaq ha ceduto il 2% a 17.906,24 punti e lo S&P 500 ha lasciato sul terreno l’1,12% a 5711,76 punti. A soffrire sia General Motors che ha perso oltre il 3% che Stellantis, proprietaria di Jeep e Chrysler, il 3,2%. “Se le aziende produrranno lenegli Stati Uniti non ci saranno” ha spiegato. Isaranno applicati dal 2 aprile prossimo.Isono l’ultima mossa del presidente eletto alle scorse elezioni per cercare di stimolare la produzione nazionale.