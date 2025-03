Biccy.it - Guè su Luì dei Me Contro Te: “Ha la faccia strana, non ci porterei mia figlia” – la reazione

Guè Pequeno ha avuto qualcosa da ridire su Luì dei MeTe e quest’ultimo ha reagito con un video risposta che urla da tutti i pori: DA CHE PULPITOOO!Il fatto è accaduto al podcast Tintoria di Daniele Tinti e Stefano Rapone. Guè Pequeno, ospite, ha parlato di musica e di canzoni per bambini che secondo lui farebbero incassare un bel po’ di milioni. Nel farlo ha ovviamente citato i MeTe che, checché ne dicano i Dinsieme, hanno inventato un genere.“Guarda io devo dirti una cosa” – ha detto Guè – “Io ho visto il fatturato. Altro che rap, andiamo a fare canzoni per bambini. Però c’è una cosa che devo dire, che il tipo (Luì, ndr) che fa queste cose per bambini per me è davvero creepy. Mi dà. cioè nonmai miada lui“. E ancora: “Non voglio mancare di rispetto, perché anche lui può dirmi delle cose anche se non penso avrò mai un interscambio con loro.