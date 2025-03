Sport.quotidiano.net - Guccione e Tavernelli, il ritorno. Arezzo uso sicuro contro Pescara

Cristian Bucchi ritroverà Filippoe Camillo. Ergo, l’tornerà all’uso. Che tradotto nei moduli, rivedrà gli amaranto schierati con il 4-3-3. Più che i numeri è la sostanza che cambia, con o senza il numero 7 e l’esterno tifernate. Nell’attuale gestione tecnica sono due punti fermissimi. Due titolari, pressochè inamovibili, che non hanno alter ego in organico. Tanto che Bucchi,il Milan, in loro assenza, è stato costretto a rivoluzione l’assetto con risultati negativi. Il 3-5-2 pare destinato a restare un esperimento isolato, o comunque, una variante in caso di necessità, magari a partita in corso. La strada maestra da qui a fine campionato è quella di una difesa a 4, un centrocampo con un regista e due mezzali e il tridente d’attacco proseguendo con un sistema di gioco offensivo sfruttando i piedi buoni presenti in rosa.