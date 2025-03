Anteprima24.it - Guarino (Noi Moderati): “Sottosuolo fragile, cosa fa il Comune? Dobbiamo aspettare la tragedia?”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Il cedimento della strada in via Scarlatti al Vomero, avvenuto l’altra notte, è l’ennesimo pericoloso segnale di un territorio. È l’ennesimo pericolo segnale di tragedie che, ad oggi, solo per casi fortuiti non si sono verificate.sarebbe accaduto se la voragine in via Scarlatti, zona pedonale e meta dello shopping per cittadini e turisti, si fosse aperta nei momenti di maggiore concentrazione di persone?”. È quanto osserva l’avvocato Riccardo, coordinatore cittadino di Noi. “Non dimentichiamo che appena un anno fa, sempre nel quartiere collinare, si è verificata una voragine in via Morghen che inghiottì una macchina con una persona alla guida rimasta per fortuna illesa. È evidente che vi è un problema con le condutture, è evidente che vi è un problema nelche richiede interventi massivi e straordinari – aggiunge-.